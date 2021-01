Snapchat ha un filtro per festeggiare l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca

Si svolge oggi l’Inauguration Day, e tra le mosse per rendere il nuovo Presidente degli USA appetibile al pubblico giovane arriva anche un apposito filtro Snapchat.

Oggi è il grande giorno dell’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, e mentre Washington si prepara all’evento blindatissima, i sostenitori del neo-presidente possono festeggiare sfoggiando foto realizzate con un apposito filtro di Snapchat e contribuendo alla cerimonia direttamente da casa tramite un online live event.

Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner

è il messaggio che Biden vuole lanciare oggi, rivolgendosi anche ai giovani, che da tempo sta cercando di ingraziarsi: del resto è dal 2019 che fa “campagna” su Snapchat per mostrarsi giovanile e al passo coi tempi, nonostante i suoi 78 anni, mentre a settembre aveva addirittura “invaso” Animal Crossing con merchandise gratuito a tema elettorale e un’isola personale.

Ahead of tonight’s debate, Biden makes an appeal for The Youngs 👇 https://t.co/LtHCpGLNg3 — Asma Khalid (@asmamk) July 31, 2019

Il comitato di inaugurazione ha pensato a tutto nel creare l’evento su Snapchat: usando la modalità Selfie, si potrà scattare una propria foto indossando temporaneamente sciarpa e berretto dai colori americani e con aggiunto, sullo sfondo, il Campidoglio di Washington, una bandiera sventolante e festosi coriandoli.

L’app stessa si premurerà di fornirvi un link per seguire in diretta l’evento inaugurale in streaming e di recapitarvi un messaggio vocale del Presidente:

Hey Snapchat!! Sono io, Joe. Benvenuti all’inaugurazione!

Oltretutto, inviando un proprio selfie, si potrà essere selezionati per far parte della folla di pubblico virtuale dell’evento.

Leggi anche:

L’inaugurazione di quest’anno ci ha permesso di creare nuovi e innovativi strumenti per permettere agli americani di tutto il Paese di partecipare nella tradizionale cerimonia inaugurale dalla sicurezza delle proprie case.

ha dichiarato Christian Tom, digital director del comitato presidenziale inaugurale.