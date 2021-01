Ski WiFi: cresce la copertura, la fibra arriva in 1.500 città

Ski WiFi triplica la copertura, la fibra arriva in 1.500 città grazie ad una partnership con Fastweb. Ma in alcune aree la copertura dell’ultimo miglio sarà in FTTC.

Sky WiFi raggiunge 1.500 città, rispettando la sua ambiziosa tabella di marcia — anche se non mancano dei compromessi. In questo modo, i servizi di Sky sono, a partire da oggi, disponibili anche a Trieste, Trento, Bassano del Grappa, Lodi, Rimini e Avellino. Per citare alcune delle città più grandi tra quelle che oggi sono raggiunte dalla fibra di Sky WiFi.

Migliora anche la copertura nelle grandi città. A Roma ora Sky WiFi arriva nel 74% della città, mentre a Genova e Firenze la copertura raggiunge il 94%.

Sky ha raggiunto questo importante traguardo stringendo un accordo con Fastweb, che prende così in carico la cosiddetta copertura dell’ultimo miglio nelle aree ancora non raggiunte dai servizi di Open Fiber. Questo significa che, nella maggior parte delle nuove città, Sky WiFi offrirà i suoi servizi attraverso l’infrastruttura FTTC.

Rimangono i vantaggi della tecnologia proprietaria di Sky, soprattutto lato hardware. Con l’abbonamento è incluso lo Sky WiFi Hub che utilizza una versione della tecnologia Mesh sviluppata da Comcast.

Per i pacchetti per ricevere l’offerta completa di Sky (voce + internet e intrattenimento via fibra) vi rimandiamo al sito dell’azienda. Si parte da 37,90€ al mese (per 17 mesi, poi si passa a 57,90€) per avere i servizi Sky WiFi assieme al pacchetto Sky TV, senza obbligo d’installazione della parabola. Potete verificare la copertura del servizio a questo link.