Nvidia Shield TV compatibile con i controller di PS5 e Xbox Series X/S

I controller delle console di nuova generazione Xbox Series X/S e PlayStation 5 sono compatibili con Nvidia Shield TV, il set-top box Android TV per l’home entertainment e il gaming in streaming con GeForce NOW.

Arrivate sugli scaffali dei negozi pochi mesi fa, le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e S sono ancora difficili da trovare, ma per chi fosse riuscito ad accaparrarsene una segnaliamo che ora i gamepad ufficiali potranno essere usati con Nvidia Shield TV per giocare con GeForce NOW.

Non solo: Nvidia ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per alcuni dei suoi prodotti Shield: SHIELD Experience Upgrade 8.2.2. La novità principale è appunto il supporto per i controller più recenti di Sony e Microsoft, anche se Nvidia non ha specificato se tutte le funzionalità dei due controller sono disponibili.

Era già possibile collegare un controller PS5 allo Shield, ma la mappatura dei pulsanti riscontrava non pochi problemi.

Inoltre l’aggiornamento aggiunge anche la compatibilità con i sistemi di automazione domestica Control4, il livello di patch di sicurezza di dicembre 2020, migliorie per il sistema di controllo IR del volume e un “assortimento” di bug corretti.