Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash debutta un nuovo trailer

Mobile Suit Gundam ha avuto diversi ritardi a causa della pandemia per una serie di progetti per il franchise lo scorso anno, ma sembra che l’ultimo film della serie, Hathaway’s Flash, arriverà entro la fine dell’anno e abbiamo un nuovo trailer con sottotitoli in inglese.

Questo film in uscita è destinato a continuare la storia della serie originale di Mobile Suit Gundam che è stata introdotta per la prima volta negli anni ’70, anche se con un restyling moderno e un protagonista diverso da quelli che lo hanno preceduto. Hathaway Noa, il protagonista di questo film in uscita, apparentemente agirà come il successore spirituale sia di Amuro che di Char, l’eroe e l’antagonista che sono stati introdotti nella prima interpretazione di Gundam.

Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash è stato introdotto per la prima volta come una serie di romanzi nel 1989 e ha aspettato trent’anni per ottenere finalmente un adattamento anime. Mobile Suit Gundam ha sempre avuto successo nel collocare i mech in campi di battaglia unici e nell’introdurre personaggi interessanti per pilotarli attraverso universi diversi.

Il 2020 ha portato diversi ritardi per la realizzazione di alcuni progetti del franchise, ma una delle cose più grandi che è stata portata avanti è stato il Walking Gundam, una statua a grandezza naturale in Giappone che ha mosso i primi passi verso la fine dell’anno. Con la realizzazione del Walking Gundam, uno dei più grandi mech realizzati in Oriente, speriamo di per poter vedere una di queste impressionanti creazioni arrivare anche in Occidente.

Anche il sito ufficiale della trilogia cinematografica e il trailer giapponese hanno svelato lo staff completo. Shukou Murase (Ergo Proxy, Gangsta., Witch Hunter Robin, Genocidal Organ) dirige la trilogia e Yasuyuki Mutou si occupa delle sceneggiature. Pablo Uchida, Naoyuki Onda e Shigeki Kuhara stanno adattando i design originali dei personaggi di Haruhiko Mikimoto per l’animazione.