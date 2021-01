Eden: la serie anime di Netflix diventerà un manga

Nel corso del 2021 su Netflix arriverà la serie anime Eden. In attesa di poter vedere gli episodi, la casa editrice Shonengahosha ha annunciato che lo show godrà di un adattamento manga. La sterilizzazione inizierà in Giappone 16 Febbraio 2021 sulle pagine del numero 4 della rivista Young King OURs GH.

Ad occuparsi della realizzazione del manga sarà Tsuyoshi Isomoto, che ha già lavorato come assistente all’adattamento in fumetto di Gundam Seed. Di seguito l’immagine dell’annuncio:

A dirigere la serie sarà Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) presso Qubic Pictures e CGCG, mentre la sceneggiatura è opera di Kimiko Ueno (Kuromajyo-san ga Toru!!, The Royal Tutor). Il character design e il concept design sono ad opera di Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop, Noragami) e Christophe Ferreira (BUTA, Napping Princess), mentre la colonna sonora è di Kevin Penkin (Made in Abyss, The Rising of The Shield Hero). A produrre sarà Justin Leach.

I quattro episodi debutteranno a maggio ed in attesa di poterli vedere, Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale:

In un futuro distante migliaia di anni, gli umani sono scomparsi e solo i robot popolano la metropoli meccanica “Eden 3”. O almeno così pensavano… Quando un giorno due robot contadini si imbattono in una bambina, la decisione che prendono cambierà ogni cosa… Eden, il primo anime originale giapponese Netflix, è presentato dal regista Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist) e dal concept designer Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop). In arrivo in tutto il mondo nel 2021, solo su Netflix!

