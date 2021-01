Zombie Land Saga Revenge: il promo della seconda stagione dell’anime

Se non avete mai visto la prima stagione di Zombie Land Saga, questo è il momento giusto per farlo, perché non solo è un modo perfetto per conoscere il genere idol, ma anche la sua fusione più riuscita con il genere horror.

Un nuovo video promozionale ha annunciato la data di uscita di Zombie Land Saga Revenge, la seconda stagione dell’anime Zombie Land Saga del 2018, che arriverà su Amazon Prime Video l’11 aprile 2021. E’ stato annunciato anche il cast vocale e lo staff tecnico dell’anime basato sul manga di Megumu Soramachi.

Il promo, visibile qui sopra ha anche svelato che a dirigere Zombie Land Saga Revenge presso lo studio MAPPA (L’Attacco dei Giganti 4, Terror in Resonance, Ushio e Tora, Kakegurui, Dorohedoro) ci sarà Munehisa Sakai (One Piece Film Strong World, Suite Precure, Sailor Moon Crystal).

Kazuo Ogura sarà il direttore artistico, Takashi Yanagida e Momoko Mifune direttori della fotografia e Masahiro Goto si occuperà del montaggio. Yasuharu Takanash e Finta7 comporranno la colonna sonora con Avex Pictures che produrrà le musiche. Ad Ai Kuroiwa spetterà la direzione del reparto CGI 3D.

L’anime segue la storia di Sakura Minamoto, una ragazza che sogna un futuro da idol. Purtroppo Sakura è vittima di un incidente stradale ma resuscita sottoforma di zombie. Incontra per caso un uomo di nome Kōtarō Tatsumi che le dice di essere impegnato nel reclutamento di talenti per la formazione di un gruppo idol di zombi composto da ragazze decedute provenienti da diverse epoche della storia del Giappone.

I temi di apertura e di chiusura dell’anime sono stati entrambi pubblicati come singoli e si intitolano: Fantastic Lovers e Jellyfish (rispettivamente cantati da Iron Frill, il gruppo idol pre-Franchouchou nell’universo di Ai Mizuno). Zombie Land Saga ha vinto il premio Tokyo Anime Awards Festival 2019 come migliore animazione dell’anno.