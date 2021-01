WASP-107b: l’esopianeta più vaporoso mai scoperto

Ricerche su WASP-107b l’esopianeta a più bassa densità rivelano nuove condizioni che potrebbero cambiare l’idea di come si formano i giganti gassosi.

Questo esopianeta WASP-107b si trova a 211 anni luce di distanza da noi e orbita attorno a una stella nana arancione. Già nel 2017 fu scoperta che era uno degli esopianeti con la più bassa densità mai vista fino ad ora. Ulteriori studi rivelano che il pianeta è ancora più vaporoso di quanto ci si aspettasse, questa scoperta cambia le condizioni che determinano la nascita dei giganti gassosi.

La particolarità è che questo esopianeta ha un nucleo molto meno massiccio di quanto calcolato inizialmente: una scoperta che potrebbe avere implicazioni piuttosto importanti nella ricerca e negli studi degli esopianeti.

I pianeti come questo che sono vaporosi, o meglio a bassa densità, hanno le dimensioni dei giganti gassosi, ma la loro densità è davvero molto inferiore: WASP-107b è particolarmente grande e definitivamente a bassissima densità.

L’ esopianeta è solo un po’ più piccolo di Giove, ma la sua massa è inferiore del 10 percento e con una densità di appena 0,13 grammi per centimetro cubo.

Inoltre data la sua stretta vicinanza alla sua stella ha un periodo orbitale di soli 5,7 giorni e una temperatura di 462 gradi celsius: la sua atmosfera sta evaporando rapidamente.

Sono tante le domande che si pongono ora gli astronomi:

Come ha potuto formarsi un pianeta di così bassa densità? E come ha impedito al suo enorme strato di gas di fuoriuscire, soprattutto data la vicinanza del pianeta alla sua stella?Questo ci ha motivato a fare un’analisi approfondita per determinare la sua storia di formazione.