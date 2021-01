The Muppet Show: a febbraio su Disney+ le stagioni originali

A febbraio sulla piattaforma streaming Disney+ faranno il loro esordio tutte le cinque stagioni della serie classica The Muppet Show.

Gli appassionati dei Muppet da febbraio potranno trovare su Disney+ delle novità importanti, considerando che saranno disponibili le stagioni del The Muppet Show originale. L’appuntamento è per il 19 febbraio.

La serie è stata creata da Jim Henson, e si tratta di uno show della durata di mezz’ora, condotto da Kermit la rana, uno dei personaggi più popolari dei Muppet. La serie è andata in onda dal 1976 al 1981 su ITV nel Regno Unito e su CBS negli Stati Uniti.

Tanti sono i personaggi iconici lanciati dai Muppet, come Miss Piggy, Fozzie, Gonzo, Rowlf, Scooter, Rizzo il Ratto. I Muppet sono ricordati anche per aver avuto nei loro show degli ospiti d’eccezione come: Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, Gene Kelly e Mark Hamill.

La Disney ha acquisito i diritti sui personaggi nel 2004, ed ha gradualmente aggiunto su Disney+ dei contenuti con i celebri pupazzetti protagonisti. Tra gli ultimi ricordiamo una serie lanciata in estate, intitolata Muppets Now, che ha esordito sulla piattaforma il 31 luglio 2020.