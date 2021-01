Saved by the Bell: la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione

Saved by the Bell è stato rinnovato per una seconda stagione dalla piattaforma Peacock, appartenente ad NBCUniversal.

Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal, ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie TV Saved by the Bell. Ci saranno altri dieci episodi per la serie commedia che è stata ben recensita dalla critica.

La scrittrice e produttrice esecutiva Tracey Wigfield ha detto:

Sono elettrizzata all’idea che la serie sia stata rinnovata. Sono rimasta sorpresa dall’amore che è stato riversato sullo show, e non vedo l’ora di realizzare nuovi episodi. Mi auguro che resteremo ancora su Peacock per altre stagioni, e che dopo trent’anni qualcuno faccia un reboot del nostro reboot, che quindi possa considerarsi un threeboot.

In effetti già questo Saved by the Bell è un reboot di un telefilm andato in onda dal 1989 al 1993. E rispetto alla serie originale sono presenti i vecchi membri del cast Mario Lopez e Elizabeth Berkley, assieme a Mark-Paul Gosselaar.

Nella serie reboot, quando il Governatore della California Zack Morris decide di chiudere alcune scuole a basso reddito, diversi studenti vengono mandati in scuole di prestigio, tra le quali la Bayside School. La loro presenza nel liceo fa cambiare le prospettive degli studenti già presenti nella scuola.