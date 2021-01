L’Europa si prepara a gettare le basi del “passaporto dei vaccini”

Per combattere il Coronavirus, l’Europa inizia a costruire una rete organizzativa utile a stillare dei “passaporti dei vaccini”.

L’Unione Europea ogni tanto finisce ingarbugliata in fraintendimenti burocratici dovuti alle numerose legislazioni dei Paesi Membri, tuttavia oggi, 19 gennaio, la Commissione UE ha fatto passi importanti per predisporre che ogni cittadino possa accedere a una documentazione internazionale con cui attestare i vaccini a cui si é sottoposto.

I certificati delle vaccinazioni permetteranno di tenere un registro chiaro della storia delle vaccinazioni di ogni individuo, così da assicurare le giuste attenzioni mediche e da poter monitorarne i possibili effetti collaterali. […]

Un approccio comune dell’UE verso certificati affidabili, fidati e verificabili permetterebbero alle persone di usare i loro registri in altri Stati Membri. Nonostante sia prematuro prevedere come l’uso dei certificati dei vaccini per scopi diversi dalla protezione della salute, un approccio dell’UE potrebbe in futuro facilitare altre applicazioni transnazionali di certificati omologhi,