La Via del Grembiule: l’anime arriverà su Netflix prima della fine del 2021

Netflix ha una sfilza di progetti anime originali in arrivo quest’anno, ma uno dei principali della loro line up è sicuramente La via del grembiule, lo yakuza casalingo di Kousuke Oono.

La via del grembiule è tratto dal manga omonimo scritto e illustrato da Kousuke Oono. Pubblicato nella rivista manga online Kurage Bunch dal 2018, La via del grembiule segue un ex boss della yakuza che si ritira dal crimine per diventare un casalingo. La serie è stata adattata in un live-action da Nippon TV nel 2020 in Giappone e sarà adattata in una serie anime Netflix prodotta da J.C. Staff, prevista per una premiere nel 2021. Con il direttore del progetto Chiaki Kon al timone di J.C. Staff, questo adattamento è in ottime mani e probabilmente troverà rapidamente un pubblico con la sua uscita su Netflix.

L’anime di La via del grembiule, come già accennato, sarà diretto da Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Stagione 3) presso J.C. Staff, con Susumu Yamakawa che si occuperà della composizione della serie. Kenjiro Tsuda (Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh!) sarà la voce del protagonista Tatsu.

La sinossi dell’anime: Era il membro più feroce della yakuza, un uomo che ha lasciato innumerevoli leggende della malavita dietro di sé. Lo chiamavano il drago immortale. Ma un giorno si allontanò da tutto per percorrere un altro sentiero: la via del grembiule, diventando lo yakuza casalingo. Mentre si adatta ai banali compiti domestici, Tatsu scopre che anche essere un marito casalingo ha le sue sfide, dal campo di battaglia per accaparrarsi le offerte al supermercato ai fallimenti in cucina. Nonostante viva pacificamente, i malintesi sembrano seguirlo a destra e a manca.

