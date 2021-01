Euphoria: HBO svela il trailer del secondo episodio speciale

Il secondo episodio speciale di Euphoria, “F * ck Anyone Who’s Not A Sea Blob, incentrato su Jules di Hunter Schafer, ha rivelato il trailer ufficiale.

Il secondo episodio speciale di Euphoria sarà disponibile a partire da domenica 24 gennaio su HBO. Insieme a questo annuncio, HBO ha rilasciato un trailer per il nuovo episodio, che potete guardare sopra. L’episodio segue Jules durante le sue vacanze di Natale dopo gli eventi che si sono svolti nella prima stagione. Nel finale della prima stagione, Jules lascia impulsivamente la città da sola salendo su un treno dopo che il suo piano di scappare con Rue (Zendaya) è andato in pezzi. Questo nuovo episodio, co-scritto da Schafer e dal creatore / regista Sam Levinson, tratterà l’esito di questa decisione per Jules, come lo speciale precedente ha fatto per quella di Rue.

Prodotto secondo le linee guida di produzione anti-Covid-19, è probabile che l’episodio rinunci ad alcune delle scene di festa più eccentriche e affollate tipiche della prima stagione della serie. Il trailer infatti assume un tono più riflessivo per Jules, che sta riconsiderando il suo rapporto con Rue sotto una nuova luce.

Quando le viene chiesto perché è scappata, il trailer si interrompe passando a una serie di scatti di Jules e Rue, oltre a momenti della prima infanzia di Jules con la sua famiglia. Sebbene trailer non fornisca la risposta nella breve clip, l’episodio effettivo potrebbe offrire maggiore chiarezza sulla sua scelta.

Schafer, oltre a recitare e co-scrivere, è stata co-produttrice esecutiva di questo episodio. Zendaya, Levinson, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady e Gary Lennon sono i produttori esecutivi della serie, con Will Greenfield come co- produttore esecutivo. Euphoria è basato sulla serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin, ed è realizzato in collaborazione con A24.