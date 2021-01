Cinecittà Game Hub: un’opportunità per le startup videoludiche italiane

L’Istituto Luce Cinecittà, la Regione Lazio e il MiBACT istituiscono Cinecittà Game Hub, prezioso programma di sostegno alle startup videoludiche italiane.

È stato pubblicato, sul sito Lazioinnova.it, un peculiare avviso pubblico, rivolto alle startup del settore videogiochi, voluto e sostenuto dall’Istituto Luce Cinecittà, dalla Regione Lazio e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Si tratta di un bando volto all’avviamento e sviluppo di 10 startup innovative in campo videoludico: tra queste, due saranno ancora da costituire al momento della domanda, risultando quindi quali “startup innovative costituende”.

Ognuno dei progetti di startup selezionati sarà assistito nella realizzazione di un unico progetto software rivolto allo sviluppo di un videogioco completo, destinato a essere immesso nel mercato internazionale.

Al momento della presentazione della domanda, il progetto dev’essere già in uno stato di prototipo giocabile, con un piano di fattibilità attivo che si pensa possa concludersi nell’arco di 12 mesi dalla concessione dell’agevolazione.

Tale agevolazione consiste in un contributo ai costi pari a 60000 euro e nella partecipazione a un programma di accelerazione nella produzione denominato Cinecittà Game Hub, coordinato per l’appunto da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), associazione di categoria italiana di settore.

Al termine dei 12 mesi di programma si terrà un demo day a cura del MiBACT, volto a presentare i progetti finiti al pubblico e ad eventuali publisher interessati.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it entro le ore 18:00 del 12 aprile 2021, previa finalizzazione del Formulario GeCoWEB disponibile on-line dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2021.

È possibile leggere l’intero bando sulla pagina dedicata al progetto sul sito Lazio Innova.