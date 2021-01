Blue Period: in arrivo l’anime ispirato al manga di Tsubasa Yamaguchi

Blue Period, manga scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi, avrà una trasposizione anime che debutterà nel corso del 2021.

Blue Period avrà una trasposizione anime che debutterà nel corso del 2021. Il manga scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi arriverà quindi sul piccolo schermo. L’annuncio è stato dato dalla mangaka con la pubblicazione della seguente illustrazione:

Il manga viene serializzato sulle pagine della rivista di seinen manga Afternoon di Kodansha dal 24 Giugno 2017 ed al momento si compone di otto volumi. In Italia il manga è edito da J-POP Manga.

Protagonista della storia è Yataro Yaguchi, liceale tanto intelligente quanto disinteressato in ciò che lo circonda. Nonostante i suoi ottimi voti gli permetterebbero di essere facilmente ammesso in molte facoltà universitarie, non ha ancora idea di cosa farà dopo il liceo. Le cose cambiano quando sperimenterà la pittura e deciderà di puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte.

Lo studente scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che susciti emozioni, ma che si deve essere disposti ad aprirsi e comunicare con la tela e lo spettatore. Inoltre imparerà a soffrire ed incassare dure critiche. Inizia così per Yataro Yaguchi un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza.

Potrebbe interessarti: