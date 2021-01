The Promised Neverland debutta con le nuove sigle di apertura e di chiusura

The Promised Neverland ha finalmente fatto il suo debutto per la seconda stagione, e questo significa che la serie ha ricevuto un nuovissimo tema di apertura e di conclusione per l’anime.

A seguito del ritardo dalla sua uscita originariamente prevista nell’autunno 2020 a causa della pandemia di Covid-19, The Promised Neverland ha finalmente fatto il suo tanto atteso ritorno per la seconda stagione. Riprendendo la trama immediatamente dopo che Emma e gli altri bambini di Grace Field House sono riusciti a fuggire e la loro scoperta che il mondo esterno è molto più pericoloso della loro casa d’infanzia.

Con il ritorno dell’anime per la sua seconda stagione, questo significa anche l’arrivo di un nuovo tema di apertura e di chiusura dei nuovi episodi. Il nuovo tema di apertura dell’anime si intitola Identity interpretato da Kiiro Akiyama, e il nuovo tema di chiusura della stagione si intitola Mahou interpretato da Myuk. Puoi vederli entrambi di seguito dai post di Twitter:

The Promised Neverland S2 anime opening "Identity" pic.twitter.com/UnzkcJfDLA — 🌟The Promised Neverland🌟 (@TPNManga) January 6, 2021

The Promised Neverland S2 Ending "Mahou" pic.twitter.com/LeDK3hxLQJ — 🌟The Promised Neverland🌟 (@TPNManga) January 6, 2021

La seconda stagione di The Promised Neverland è ora in streaming su Funimation e Hulu. La prima stagione della serie è stata una delle più grandi uscite del 2018, e con l’arrivo della seconda stagione i personaggi dovranno affrontare sfide sempre più difficili. Non solo ci saranno situazioni che Emma e gli altri non si aspetteranno, ma ci sarà anche molto nuovo materiale che i fan non si aspetteranno. Lo scrittore della serie Kaiu Shirai è stato confermato per far parte della produzione della seconda stagione e il creatore della serie originale contribuirà con una nuova storia per gli eventi della seconda stagione insieme alla supervisione delle sceneggiature per i nuovi episodi.

Cosa ne pensate del nuovo tema di apertura e di chiusura della seconda stagione di The Promised Neverland? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti.