Hellsing: la prima stagione è disponibile su Amazon Prime Video

Hellsing è disponibile su Amazon Prime Video.

Hellsing è un manga giapponese scritto e illustrato da Kouta Hirano. È stato serializzato su Young King OURs dal maggio 1997 al settembre 2008. La serie racconta gli sforzi della misteriosa e segreta Hellsing Organization mentre combatte vampiri, ghoul e altri nemici soprannaturali che minacciano l’Inghilterra. L’anime è adesso disponibile per la visione su Amazon Prime Video.

Dopo l’uscita del manga, Gonzo ha prodotto una serie anime di 13 episodi che utilizza gli stessi personaggi e le stesse ambientazioni, ma racconta una storia diversa dal suo manga di origine. Scritta da Chiaki J. Konaka e diretta da Yasunori Urata sotto la direzione principale di Umanosuke Iida, la serie è stata trasmessa per la prima volta su Fuji Television l’11 ottobre 2001 e fino alla sua conclusione il 17 gennaio 2002.

Il doppiaggio inglese della serie di Geneon è andato in onda negli Stati Uniti sul canale Encore Action di STARZ, come parte del blocco Animidnight Late Night Fridays, dal 21 dicembre 2003 al 15 marzo 2004, e in Canada su G4techTV Canada Anime Current blocco nel 2007. La serie utilizza due brani di musica a tema. Logos Naki World (Un mondo senza Dio) di Yasushi Ishii è usato come tema di apertura per tutti i tredici episodi. Mr. Big esegue la canzone Shine per il tema finale della serie.