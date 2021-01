Yu-Gi-Oh!: la nuova action figure del Drago Bianco Occhi Blu

L’azienda First 4 Figures ha aperto i pre.ordini all’action figure del Drago Bianco Occhi Blu, il potente mostro posseduto da Seto Kaibo, uno dei protagonisti di Yu-Gi-Oh!.

Drago Bianco Occhi Blu è il mostro preferito di Seto Kaiba, il nemico/amico di Yugi Mutō nella serie Yu-Gi-Oh!. Ora tutti i fan del franchise ideato da Kazuki Takahashi potranno avere il potente drago nelle proprie mani grazie all’azienda First 4 Figures che ha aperto i preordini all’action figure del mostro.

La statua da collezione sarà presente in due differenti colorazioni, Silver e White, e in ben 8 varianti. Inoltre saranno disponibili due modelli figure: la Exclusive e la Definitive. La prima è alta 35 cm ed in n PVC e proporrà una base più semplice ed una sola posa, mentre la Definitive sarà alta 40 cm, avrà il Drago in PVC, la base in resina sarà più elaborata ed avrà e diverse teste. Di seguito i dettagli delle varie versioni:

Exclusive White Edition (PVC – singola testa con LED) $185.99

Exclusive Silver Edition (PVC -singola testa con LED) $185.99

Definitive White Edition ( PVC – Resina – 3 teste, base più elaborata, LED) $419.99

Definitive Silver Edition ( PVC – Resina – 3 teste, base più elaborata, LED) $419.99

Exclusive White Edition Triple Pack (3 statue Exclusive Edition) $503.99

Exclusive Silver Edition Triple Pack (3 statue Exclusive Edition) $503.99

Definitive White Edition Triple Pack (3 statue Definitive Edition) $1,199.99

Definitive Silver Edition Triple Pack (3 statue Definitive Edition) $1,199.99

Di seguito le immagini otto versioni dell’action figure del Drago Bianco Occhi Blu:

