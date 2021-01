Vasca da bagno smart di Kohler al CES 2021: comandi vocali con Alexa e Google Assistant

Dalle anticipazioni del CES 2021 una vasca smart che può essere riempita di acqua con il semplice uso della voce, comunicando con Alexa o Google Assistant.

Si tratta della nuova vasca intelligente di Kohler, presentata in anticipo al CES 2021 (in programma solo in streaming dall’11 gennaio). Ovviamente sono diverse le possibilità conferite all’utente: oltre alla possibilità di attivare il flusso di acqua anche – a seconda del modello – cambiare il colore delle luci attorno alla vasca oppure aggiungere un po’ di nebbia.

Sarà anche possibile stabilire routine preimpostate, ad esempio, l’utente può fare in modo che la vasca si riempia da sola fino a un livello specificato e ad una certa temperatura e, una volta fatto, aggiungere un po’ di nebbia o accendere un po’ di aromaterapia, il tutto tramite un comando vocale con Alexa di Amazon o l’Assistente Google.

Attenzione, però: la vasca in questione è un lusso che pochi si potranno permettere. Il modello “base” ha un costo di quasi 9 mila dollari e si va a quasi 11 mila dollari per il modello “Experience Tower” che ti permette di attivare nebbia e aromaterapia. Entrambi i modelli saranno disponibili a luglio.

La versione con le griglie a pavimento per il troppopieno e le luci hanno un prezzo stimato di 16 mila dollari e sarà disponibile ad ottobre.