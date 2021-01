The Office batte The Mandalorian: è lo show più visto in streaming

Impressionanti i numeri di The Office, che stando alle statistiche Nielsen è lo show più guardato in streaming al mondo, superando The Mandalorian.

Che The Office stia vivendo una nuova, seconda giovinezza, è innegabile. Durante il primo lockdown è stata scoperta e riguardata da moltissimi spettatori risultando uno degli show più popolari, ed ora con l’arrivo di Peacock, il servizio streaming di NBC, si trova sul catalogo della nuova piattaforma con tante scene inedite. Ora abbiamo però anche i numeri del successo della sitcom, che ha battuto anche The Mandalorian in quanto ad ascolti.

Si tratta infatti delle statistiche di Nielsen, che prendono in considerazione i minuti guardati in streaming di un determinato show, e in queste classifiche The Office è al primo posto, battendo addirittura un colosso come The Mandalorian. La sitcom con Steve Carell ha infatti 1.3 miliardi di minuti guardati nell’ultimo mese, mentre The Mandalorian si ferma ad un, seppur ottimo, miliardo tondo.

Sono dati ovviamente che vanno un minimo interpretati: innanzitutto The Office può vantare 192 episodi nelle nove stagioni in cui è andato in onda, mentre lo show di Disney+ ne conta solamente 16. Inoltre, lo scorso mese è stato l’ultimo in cui la sitcom era ancora disponibile su Netflix negli Stati Uniti, il che ha forse invogliato molti spettatori ad un ultimo rewatch.

Come che sia, è senza dubbio un segnale di come la gente voglia ancora bene ad uno show che è stato tra le migliori comedy degli ultimi anni. E chissà che questo risultato non faccia da spinta definitiva per commissionare finalmente un tanto rumoreggiato revival.

Voi che ne pensate?