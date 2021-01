Pinocchio: Disney vorrebbe Oakes Fegley per il ruolo di Lucignolo

La Disney è interessata al giovane attore Oakes Fegley per il ruolo di Lucignolo, nel suo imminente live-action di Pinocchio, che sarà diretto da Robert Zemeckis e con la star Tom Hanks nei panni di Geppetto.

I remake live-action dei classici film Disney sono diventati una tendenza popolare negli ultimi anni e lo studio non mostra segni di volersi fermare, con sempre più progetti di alto profilo in arrivo nei cinema e su Disney+ nei prossimi anni. Tra i progetti in arrivo c’è una rivisitazione live-action di Pinocchio, che sarà diretta da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro) e vedrà la star Tom Hanks nei panni di Geppetto. Sebbene molti dettagli che circondano il progetto siano ancora un mistero, un nuovo rapporto potrebbe indicare un casting importante per il film. Disney infatti sarebbe interessata ad avere il giovane attore Oakes Fegley nel ruolo di Lucignolo.

Nel film originale, Lucignolo è un ragazzo ribelle che fa amicizia con Pinocchio mentre si reca al Paese dei balocchi, e alla fine si dimostra un personaggio negativo nel viaggio del protagonista. Da allora Lucignolo ha fatto un cameo nelle proprietà Disney: Chi ha incastrato Roger Rabbit e House of Mouse. Fegley è noto per i suoi ruoli in Il Drago Invisibile, Person of Interest, Il Cardellino e The War With Grandpa.

Disney ha confermato che il film sarebbe arrivato su Disney+ a dicembre dello scorso anno, come parte dell’ampia presentazione della società per l’Investor Day. Hanks è pronto a interpretare Geppetto. Altri membri del cast e della troupe legati al progetto sono sconosciuti.

Verso la fine dello scorso anno, la Disney ha confermato che il suo servizio di streaming aveva superato i 73,7 milioni di abbonati.