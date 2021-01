Lucy Lawless attacca Kevin Sorbo per un post sulla rivolta al Campidoglio

La star di Xena: Warrior Princess, Lucy Lawless ha attaccato Kevin Sorbo, star di Hercules, su Twitter per un post condiviso dall’attore sulla rivolta in Campidoglio.

I due attori sono apparsi insieme nei panni dei loro personaggi fantasy sullo schermo negli anni ’90 e hanno recitato in un film intitolato The Battle for Mount Olympus. Sorbo ha condiviso una teoria di estrema destra secondo cui i sostenitori di Trump che si sono ribellati al Campidoglio degli Stati Uniti all’inizio di questa settimana, erano attori che lavoravano per conto di attivisti antifascisti per screditare gli attivisti conservatori. I verificatori indipendenti dei fatti hanno respinto la teoria, osservando che la maggior parte delle figure identificabili nelle foto finora hanno una storia di attivismo di destra.

Sorbo è un attivista e conservatore che è apparso in numerosi film recenti basati sulla fede e cita la sua fede cristiana come la radice del suo attivismo. La Lawless invece è un’attivista su temi legati all’ambiente. L’attrice esprime nella sua risposta al post su Twitter tutto il suo sdegno verso le dichiarazioni di Kevin Sorbo.

Puoi vedere lo scambio di post avvenuto tra i due attori su Twitter di seguito:

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021