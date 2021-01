Loki: nuove conferme sulla seconda stagione della serie

Il nuovo accordo tra lo sceneggiatore Michael Waldron e Disney potrebbe essere un’implicita conferma della seconda stagione di Loki.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia di un nuovo accordo tra Michael Waldron e Disney, secondo cui si vocifera che lo sceneggiatore scriverà il prossimo film di Star Wars prodotto da Kevin Feige. Ma nei termini dell’accordo potrebbe esserci anche un’implicita conferma della seconda stagione di Loki, la serie TV che ancora non ha debuttato su Disney+, ma di cui già si parla di una riconferma.

Waldron è infatti lo sceneggiatore di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, che si è fatto strada nel mondo della televisione grazie anche al suo lavoro su Rick and Morty, che gli ha fatto vincere un premio Emmy. Ma è anche lo showrunner di Loki, e c’è chi ha visto nuove speranze per una seconda stagione della serie proprio grazie a questo nuovo accordo.

Lo show, con i suoi sei episodi, dovrebbe debuttare nel mese di Maggio e se la notizia dell’accordo con Waldron non conferma assolutamente l’arrivo di una seconda stagione, di sicuro ci dice che Disney punta molto sulla serie, che vanta nel cast nomi come quelli di Tom Hiddleston e Owen Wilson, e se dovesse rivelarsi il successo che il colosso si aspetta, potrebbe davvero diventare uno dei prodotti di punta del nuovo corso Marvel.

Insomma, il futuro di Loki sembra davvero essere radioso. Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla serie TV sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston?