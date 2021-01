LEGO Capitol Invasion, la MOC LEGO dedicato ai fatti di Capitol Hill

Sta facendo il giro della rete in queste ore la foto meme dal finto set LEGO Capitol Invasion dedicato ai recenti fatti di cronaca avvenuti negli Stati Uniti.

Sta girando su Twitter nelle ultime ore la foto di un fantomatico set LEGO Capitol Invasion (fittizio ovviamente) in cui l’autore, sconosciuto al momento, ha voluto ritrarre alcuni dei momenti dell’invasione a Capitol Hill, negli Stati Uniti, avvenuta la sera del 6 gennaio scorso.

La foto della scatola è ovviamente un fotoritocco ma le MOC ritratte e le minifigure sono vere e raffigurano principalmente Jake Angeli, il soggetto principale degli avvenimenti accaduti al Campidoglio.

Riguado al numero del set, 10621, pare che sia il numero dei voti di scarto grazie ai queli Biden ha vinto in Georgia contro Trump. Oppure potrebbe essere la data letta in questo modo:1 – 06 – 21 ovvero il 6 gennaio 2021, data dell’evento.

Leggi anche:

Non è la prima opera LEGO legata a quello che sta accadendo in America in questi mesi. L’artista LEGO Ochre Jelly infatti, subito dopo la sconfitta di Trump durante le elezioni di inizio novembre aveva riprodotto la scena della conferenza stampa tenuta dall’avvocato di Trump, Rudy Giuliani, nel parcheggio del Four Seasons Total Landscaping.