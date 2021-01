Hai paura del buio? 2 – il trailer ufficiale della serie reboot

Nickelodeon ha diffuso il trailer ufficiale di Hai paura del buio? 2, la seconda stagione della serie horror per ragazzi.

Hai paura del buio? è stata la serie horror per ragazzi che negli anni Novanta è diventata un vero e proprio cult, e Nickelodeon ha deciso di proporre un reboot arrivato già alla seconda stagione, Hai Paura del buio? 2, di cui ha appena diffuso il trailer ufficiale.

Qui sotto potete vedere il trailer.

In questo caso non ci sono più i racconti intorno al fuoco ad intrattenere i ragazzi del club della Mezzanotte, ma in Hai paura del buio? 2 sembra esserci un vero e proprio demone pronto a terrorizzare gli abitanti del villaggio.

La nuova stagione di Hai Paura del Buio? s’intitolerà Curse of the Shadows. A comporla saranno sei episodi, che vedranno i ragazzini protagonisti vivere una maledizione che perseguiterà la loro piccola cittadina, con un mostro chiamato Shadowman.

I protagonisti della serie sono Luke, interpretato da Bryce Gheisar (The Astronauts, Wonder); Jai, i cui panni sono vestiti da Arjun Athalye; Hanna, interpretata da Beatrice Kitsos (Child’s Play, iZombie); Gabby, il cui ruolo è ricoperto da Malia Baker (The Baby-Sitters Club); Seth, interpretato da Dominic Mariche (The Christmas Yule Blog, A Gift to Cherish); e Connor, interpretato da Parker Queenan (Party of Five, Andi Mack).

Il primo episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 12 febbraio, mentre in Italia la prima stagione è stata proposta su Super! lo scorso ottobre.