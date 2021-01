Army of The Dead: per partecipare Bautista ha rinunciato a The Suicide Squad

Dave Bautista ha rinunciato a The Suicide Squad pur di recitare in Army of the Dead, e per lavorare con Zack Snyder.

Army of the Dead è il nuovo zombie-movie di Zack Snyder che uscirà su Netflix e che avrà come protagonista Bautista, il quale per partecipare ha rinunciato a lavorare in The Suicide Squad. James Gunn aveva proposto all’attore una parte nel film DC Comics, ma Bautista aveva deciso di lavorare con Snyder ad Army of the Dead, anche se, inizialmente, aveva avuto un’altra idea.

Non era molto convinto di questo zombie-movie, ma successivamente:

Dopo aver letto la sceneggiatura ho notato che era una storia basata su più strati e molto più profonda di quanto pensassi. All’inizio avevo detto che non ero interessato, ma dopo accettai, anche perché, francamente, volevo lavorare con Zack.

E così Snyder ha ottenuto il suo protagonista. Bautista negli anni è diventato un attore molto apprezzato, ed a testimoniarlo c’è stato James Gunn che ha detto su di lui: