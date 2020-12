SN8 – High-Altitude Flight Test: test eccezionale, congratulazioni!

Test perfettamente riuscito SN8 – High-Altitude Flight Test: lo starship ha fatto un volo di 6 minuti e 42 secondi terminando con il botto.

Lo staff di SpaceX si congratula e lo fa anche lo stesso Elon Musk. Dopo un altro fermo del countdown e un’ulteriore attesa di un’ora abbiamo assistito ad un test entusiasmante del SN8: un salto di oltre 500 piedi con rotazione in fase di atterraggio. Anche se appena ha toccato terra il prototipo è letteralmente esploso in mille pezzi il test è stato un successo.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Di questo test ne abbiamo parlato più volte per la sua eccezionalità: si tratta di un salto superiore ai 500 piedi e del tentativo di planare e atterrare verticalmente sulla piattaforma vicino al suo sito di lancio.

C’è voluta molta pazienza ma alla fine gli appassionati credo siano stati ampiamente ripagati.

Martedì il primo countdown fermato a pochi secondi per problemi ai motori.

Poi di nuovo altro giorno e altro il countdown fermato a poco meno di 2 secondi. Questa volta lo stop però non è stato causato da qualche malfunzionamento.

Come riportato da nasaspaceflight.com è probabile che il fermo sia stato causato dall’avvistamento di un velivolo che è passato nell’area di volo riservata al test.

People noting they saw a small plane getting close on the radar before making a turn. No way to know for sure, but potential range violator. #WaywardPlane.

This is not a scrub, it’s waiting for a new T-0.

Non trattandosi di un guasto reale è stato possibile sperare in un nuovo tentativo e dopo un po’ di attesa finalmente è stato possibile vederlo in azione.

Ecco qui il video completo:

Tutto perfetto, o quasi: unico difetto (o forse no) l’atterraggio terminato con uno scoppio che ha distrutto completamente il prototipo.

Probabilmente guardando la dinamica ha acceso i motori un po’ troppo tardi e quindi non è riuscito a decelerare sufficientemente. Ma sta di fatto che è stato spettacolare.

Come già detto in precedenza il successo del test è dato dalla possibilità di imparare dalle varie dinamiche del processo perché permette di mettere insieme informazioni per migliorare la probabilità di successo nello sviluppo dello Starship.

Ora aspettiamo il suo successore e vediamo come si comporterà SN9.