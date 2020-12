YouTube: Minecraft e Fortnite ancora al top tra i giochi, ma ci sono alcuni video “loschi”

Nel report di fine anno di YouTube per i videogiochi ci sono le conferme di Minecraft, Roblox e Fortnite, ma spunta anche il fenomeno del momento Among Us e diversi video un po’ “loschi”.

Il video di videogiochi più visto del 2020, per un totale di 197 milioni di visualizzazioni, è di Minecraft. Tra i primi troviamo anche Among Us e pure il buon, vecchio Grand Theft Auto 5 continua a macinare numeri importanti.

Finora tutto normale, fino al video chiamato “EM 3IN1 16:9”, un filmato senza senso che mostra un uomo sbagliare ripetutamente enigmi piuttosto banali. Non particolarmente divertente né interessante, ma le visualizzazioni sono ben 99 milioni.

Detto questo, l’autore del caricamento, lo sviluppatore Top Games Inc., ha soli 7.000 abbonati sulla piattaforma, anche se il gioco del video, Evony, è stato scaricato almeno 500.000 volte.

Un altro video che fa alzare il sopracciglio è “How To Loot | 230720 Angry animal”, capace di arrivare a 207 milioni di visualizzazioni nonostante una durata irrisoria di 15 secondi e un contenuto non particolarmente interessante.

Ancora una volta la qualità del video non giustificherebbe il volume di visite, eppure è così. A rendere la cosa ancora più sospetta è il fatto che questi video non sono in elenco (non vengono mostrati nei risultati di ricerca o nella pagina di un canale) e quindi possono essere visualizzati solo in modo “diretto”, tramite il link.

Quindi, come è possibile che abbiano tante visualizzazioni? Come scrivono i ragazzi di Polygon, potrebbe trattarsi di video che appaiono automaticamente all’interno dei giochi mobili gratuiti.