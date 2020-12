The Batman: Joe Manganiello torna a parlare del film di Ben Affleck

Joe Manganiello è tornato a parlare del The Batman di Ben Affleck, il film che poi è stato trasformato nelle mani di Matt Reeves.

Mentre i fan non vedono l’ora di poter finalmente mettere le mani su The Batman, nonostante manchi ancora un po’ di tempo all’uscita, c’è anche chi sarebbe stato molto curioso di sapere come sarebbe stato il film se fosse effettivamente stato realizzato da Ben Affleck. Recentemente è tornato a parlarne Joe Manganiello, che interpreta il personaggio di Deathstroke.

L’attore ha dato alcune informazioni su quali sarebbero stati i temi trattati nella versione di Affleck, che avrebbe visto tra i protagonisti proprio Deathstroke:

Era una storia davvero molto cupa, con Deathstroke a fare la parte del villain di un film horror, che cerca di distruggere la vita di Bruce dall’interno. Era una cosa sistematica: uccideva tutti quelli che erano vicini a Bruce e distruggeva la sua vita per farlo soffrire, perché credeva che Bruce fosse responsabile di qualcosa che gli era successa.

Stando a Manganiello, il film avrebbe preso spunto da “Born Again”, un arco narrativo di Frank Miller con protagonista Daredevil, che è stato in parte adattato nella terza stagione dello show su Netflix. Insomma, sarebbe stata una storia dai toni particolarmente cupi e oscuri.

Mentre presumibilmente questa storia non la vedremo mai, potremo tornare a vedere il Deathstroke di Joe Manganiello nella Snyder Cut di Justice League. Che ne pensate delle dichiarazioni dell’attore? Vi avrebbe fatto piacere vedere la versione di Ben Affleck?