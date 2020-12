Sweet Home: il trailer della serie TV horror coreana di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer della serie TV horror intitolata Sweet Home, e ispirata ad un fumetto coreano.

Arriverà il 18 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV horror coreana intitolata Sweet Home, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Ad ispirare la serie è stato un fumetto diffuso online realizzato da Kim Kan-bi e Hwang Young-chan.

Questo è il trailer di Sweet Home.

A realizzare la serie TV è il regista Lee Eung-Bok (Descendants of the Sun). La storia al centro del telefilm racconta di umani che si trasformano in mostri selvaggi, diffondendo terrore. Il protagonista sarà un adolescente che assieme ai suoi vicini di casa dovrà cercare di sopravvivere, e di non trasformarsi a sua volta in mostro.

Questa è la sinossi ufficiale:

Cha Hyun-Soo (Song Kang) è uno studente delle superiori. È anche un recluso e lascia raramente la sua stanza. Si rifiuta di parlare con suo padre, sua madre e la sorella minore. Un giorno, tutta la sua famiglia, tranne lui, muore in un incidente d’auto. Cha Hyun-Soo rimane così tutto solo e si trasferisce in un piccolo appartamento. Proprio in questo momento, un misterioso fenomeno che trasforma gli esseri umani in mostri comincia a verificarsi in tutto il mondo. I residenti del condominio di Cha Hyun-Soo, incluso Pyeon Sang-Wook (Lee Jin-Wook), devono allora combattere contro questi mostri per cercare di sopravvivere.

Ancora una volta un’epidemia è al centro di un adattamento per lo schermo a sfondo horror. Questa volta, anziché i soliti zombie, Sweet Home mette al centro dei veri e propri mostri.

La serie sarà composta complessivamente da dieci episodi.