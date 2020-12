Songbird: il motion poster del thriller di Michael Bay

È stato diffuso il motion poster di Songbird, thriller pandemico prodotto da Michael Bay con protagonisti KJ Apa (Riverdale) e Sofia Carson (Feel the Beat), affiancati da Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser e Peter Stormare.

Il motion poster del film è stato diffuso su Instagram da Comingsoon.net e vede la storia ambientata due anni nel futuro. Il lockdown è tornato in vigore a causa di un virus che continua a mutare. Nel tentativo di contenere il contagio, la città è stata divisa in due: da una parte i sani e dall’altra i malati. Protagonisti della vicenda sono un lavoratore del pronto intervento, che ha una rara immunità e fa il fattorino consegnando beni per la città. La sua ragazza però è costretta a vivere blindata in casa.

Per poter stare con la ragazza che ama il protagonista sarà costretto a sfidare la legge marziale, vigilanti sanguinari e una potente famiglia disposta a tutto pur di mantenere i propri privilegi.

Il film arriverà in Premium Video on Demand l’11 dicembre, il classico noleggio premium da 48 ore al prezzo di 19.99 dollari. Al momento non ci sono indicazioni riguardo la distribuzione italiana.