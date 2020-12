Riverdale 5: rivelate le foto del primo sguardo alla nuova stagione

La stagione 5 di Riverdale ha rivelato un primo sguardo alla serie prima del suo ritorno a gennaio. Le foto vedono Archie, Veronica e il resto del gruppo che partecipano al ballo di fine anno.

La serie ha rivelato il primo sguardo con delle foto in anteprima della stagione 5 di Riverdale. In queste foto si vedono Archie, Veronica e il resto dei loro compagni di classe al ballo di fine anno. La popolare serie è basata sugli Archie Comics e ha fatto il suo debutto nel 2017. Riverdale offre una potente combinazione di mistero e dramma scolastico che ha reso la serie un successo. La serie ha anche portato a una serie spin-off, Katy Keene, anche se è stata cancellata dopo la prima stagione. Riverdale è stato rinnovato per la stagione 5 a gennaio 2020, mentre era in onda la stagione 4.

Sfortunatamente, l’ultima stagione della serie è stata interrotta a causa della pandemia di Coronavirus. Ciò significa che due eventi chiave della stagione 4, il ballo di fine anno e il diploma, avranno luogo all’inizio della stagione 5. Questo porterà i personaggi oltre il college e poi di nuovo a Riverdale. La stagione 5 di Riverdale uscirà il 20 gennaio 2021. L’episodio del ballo di fine anno sarà il primo episodio. Le immagini mostrano Archie, Veronica, Cheryl, Toni e altri vestiti per il ballo. Guarda le foto qui sotto:

I balli di fine anno sono un aspetto essenziale di qualsiasi serie per adolescenti e sarà interessante vedere come Riverdale renderà il suo. Comprensibilmente, alcuni sono preoccupati che il passaggio al futuro che avverrà nella serie, la influenzerà negativamente. Tuttavia, dopo quattro stagioni trascorse al liceo, il salto temporale potrà dare allo spettacolo nuove entusiasmanti svolte. Scuoterà le relazioni di Riverdale e permetterà ai personaggi di sperimentare una nuova crescita. Si spera che la stagione 5 di Riverdale sia solo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per la serie.