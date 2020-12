Prodigal Son 2: Christian Borle e Michael Potts nel cast

Per Prodigal Son 2 sono stati ingaggiati due nuovi membri del cast: Christian Borle e Michael Potts affiancheranno Michael Sheen.

Due vincitori del Tony Award entrano a far parte del cast di Prodigal Son 2: stiamo parlando di Christian Borle (Little Shop of Horrors) e Michael Potts (Ma Rainey’s Black Bottom). I due si uniranno a Michael Sheen e Tom Payne nella seconda stagione della serie TV thriller.

Borle interpreterà Pete, un ex frate che è diventato noto per la sua sete di sangue che l’ha condotto direttamente in manicomio. Mentre Potts vestirà i panni di Dr. Brandon Marsh, un terapista che lavora alla Claremont.

FOX ha da poco rinnovato Prodigal Son per una seconda stagione. La serie thriller con protagonista Tom Payne proseguirà ancora con nuovi episodi. Nel telefilm Payne interpreta Malcolm, un profiler della polizia di New York, figlio di un popolare serial killer. La capacità di Malcolm di risolvere casi di omicidio si dovrà conciliare anche con gli incubi del suo passato.

Prodigal Son è prodotto dalla Berlanti Productions assieme alla Warner Bros. Television ed a Fox Entertainment In Italia la serie va in onda da gennaio 2020 su Premium Crime.