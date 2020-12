Il Trono del Re: Doomsday Clock, Mercy Vol. 3, The Barbarian King, Crocodile e Buggy (One Piece)

A Il Trono del Re si parte con l’approfondimento di Doomsday Clock, l’ambiziosa e importante serie di Geoff Johns e Gary Frank che unisce il mondo di Watchmen e quello DC Comics. Arrivano anche Mercy Vol. 3, le statue di Crocodile e Buggy (One Piece) e i titoli del Free Comic Book Day 2020.

È uscita per Panini Comics la versione omnibus di Doomsday Clok, l’opera di Geoff Johns e Gary Frank, dandoci quindi l’occasione giusta per tornare a parlare di un fumetto molto importante e complesso, vista la delicatezza dell’operazione. Ma non solo, per questa ricca puntata de Il Trono del Re.

Si parte con uno sguardo agli ultimi arrivi nella linea di statue Figuarts Zero di Tamashii Nations per One Piece: Sir Crocodile e Buggy il Clown della saga di Marineford (Paramount War).

E poi il treno dei fumetti per tutti voi: