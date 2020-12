Batman: Black and White, alcune pagine del primo volume della miniserie

DC Comics ha diffuso le cover e le tavole del primo numero di Batman: Black and White, miniserie in sei numeri dedicato al pipistrello di Gotham City.

DC Comics ha diffuso alcune tavole del primo numero di Batman: Black and White, miniserie in sei numeri dedicato al pipistrello di Gotham City. Il primo numero della nuova storia antologica è stato pubblicato in America l’8 dicembre ed ogni numero si compone di 48 pagine in bianco e nero e caratterizzati dal formato prestige, che si differenzi dai comic book per la migliore qualità della carta e la rilegatura brossurata.

In attesa di poter leggere le nuove avventure in bianco e nero del vigilante DC Comics, ecco la cover illustrata da Greg Capullo, le variant di Peach Momoko (Talia al Ghul) e J.H. Williams (Batman) ed alcune tavole del primo volume:

La storia del primo volume è stata scritta da Tynion IV (Something Is Killing the Children, Batman) e disegnata da Tradd Moore (Silver Surfer: Nero, Il nuovo mondo).

Tra gli autori all’opera su questa nuova testata ci saranno: