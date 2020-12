WandaVision: nuovo poster della serie tv di Disney+

Marvel ha rilasciato un nuovo poster di WandaVision, serie originale Disney+ in arrivo sulla piattaforma il 15 gennaio 2021.

Tra poco più di un mese arriverà in esclusiva su Disney+ la serie WandaVision e nel frattempo Marvel non lesina i materiali stampa. Solo pochi giorni fa era stato rilasciato un poster che raffigurava i due Avengers protagonisti dello show in una tv con tubo catodico ed in bianco e nero, ora il nuovo poster che ricalca i precedenti li vede in versione a colori.

WandaVision è la prima serie tv Marvel a debuttare – inizialmente avrebbe dovuto essere The Falcon and the Winter Soldier – e vedrà protagonisti Visione (Paul Bettany) e Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e ci mostrerà la vita dei due supereroi in una tranquilla periferia, ma nulla è come sembra. Lo show presenterà immagini in bianco e nero ed ambientazione anni ’50.

Diretta da Matt Shakman, la serie vede Jac Schaeffer come showrunner. Le puntate sono state girate ad Atlanta presso i Pine Wood Studios.

Tra i telefilm in produzione per Disney+ da parte della Marvel ci sono anche Moon Knight, She-Hulk, Loki e Ms. Marvel.