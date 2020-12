The Falcon and the Winter Soldier: nuovi poster della serie Disney+

Sono stati diffusi nuovi poster ed artwork della serie tv The Falcon and the Winter Soldier. Lo show arriverà nel 2021 in esclusiva su Disney+.

Nel 2021 su Disney+ arriverà la tanto attesa serie The Falcon and the Winter Soldier ed in attesa di vedere i due supereroi nuovamente in azione sono stati diffusi nuovi poster e banner.

Le locandine mostrano i nuovi look di Sam Wilson e Bucky Barnes. Il primo ha un nuovo costume che utilizza anche i colori rosso e bianco, il Soldato d’Inverno invece ha un look diverso a quello mostrato nei film dell’MCU, con un costume in cui prevalgono il nero ed il blu, oltre ad una capigliatura sicuramente più comoda.

Inoltre su twitter sono apparse immagini promozionali che raffigurano i Flag-Smashers e il logo di ULTIMATUM, anche se l’acronimo (Underground Liberated Totally Integrated Mobile Army To Unite Mankind) potrebbe non essere utilizzato nello show.

🚨 EM PRIMEIRA MÃO! 🚨 A Zazzle abriu sua loja oficial de TFATWS e acabou confirmando a participação do vilão Flag-Smasher na série! Vários itens foram lançados com a arte do personagem. A participação dele já havia sido apontada pelo @MultiverseMurph, mas sem confirmação. pic.twitter.com/o3PpkMIW9H — TFATWS Brasil (@tfatwsbr) December 7, 2020

La serie si comporrà di sei episodi e si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Protagonista assoluto il duo composto da Sam Wilson e Bucky Barnes, che uniranno le forze per una nuova missione che metterà a dura prova le loro abilità e la loro pazienza.

Lo show vede la regia di Kari Skogland e la sceneggiatura opera di Derek Kolstad e Malcolm Spellman, mentre protagonisti della serie sono Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Danny Ramirez e Wyatt Russell.