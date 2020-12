Starship SN8 – High-Altitude Flight Test: ecco come e dove vederlo [AGGIORNATO]

SpaceX ci dà la possibilità di seguire il test di High-Altitude Flight: il test di lancio di Starship SN8 è programmato per oggi pomeriggio, ecco come e dove seguirlo.

Aggiornamento: SpaceX interrompe il lancio di prova del prototipo dell’astronave SN8 all’ultimo secondo. Il sistema ha rilevato qualcosa di anomalo ad uno o più dei suoi tre motori Raptor e ha interrotto automaticamente il volo.

Al momento non si sa quando SN8 avrà la sua prossima possibilità di volare: dipende da cosa ha causato l’interruzione e da quanto sarà difficile risolverlo. Comunque ci sono finestre di lancio disponibili sia mercoledì 9 dicembre che giovedì 10 dicembre.

Starship SN8 Abort. Raptor Abort at T-0. pic.twitter.com/vhRcNhVELH — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) December 8, 2020

Non sarà necessario seguire solo le comunicazioni della FAA (Federal Aviation Administration) e accontentarsi di qualche video post lancio ma basta andare sul sito di SpaceX per godere dal vivo del test di lancio. Per la prima volta SpaceX rende pubblico e dal vivo l’evento del test.

In questo momento il test è programmato per le 17:00 ora italiana ma per saperne di più potete collegarvi qui:

SpaceX tiene a precisare che il programma è dinamico e quindi potrebbe subire variazioni.

Questo è il primo tentativo di volo suborbitale ad alta quota della nave spaziale, è progettato per testare una serie di obiettivi: il comportamento dei tre motori Raptor, le capacità di ingresso aerodinamiche complessive del veicolo e il modo in cui il veicolo gestisce la transizione del propellente.

SN8 inoltre come indicato sul sito della compagnia, tenterà anche di eseguire una manovra di capovolgimento all’atterraggio.

First attempt of Starship SN8’s high-altitude flight test as early as tomorrow → https://t.co/EewhmWmFVP https://t.co/twxwPA6jkO — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2020

Ovviamente il successo del test come in ogni processo di ingegnerizzazione di un progetto è dato da quanto è possibile imparare nel suo insieme perché permetterà di collezionare informazioni per migliorare la probabilità di successo in futuro nello sviluppo di Starship.

Il feed live del test di volo e inizierà pochi minuti prima del decollo.

