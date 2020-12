Space Jam 2 – Lebron James: “Ci saranno alieni, ma sarà un film su me e mio figlio”

Lebron James ha assicurato che in Space Jam 2 ci saranno personaggi provenienti da altri mondi, e che la storia avrà a che fare con lui e suo figlio.

Lebron James ha da poco rivelato dei nuovi dettagli su Space Jam 2, il nuovo film dedicato all’incrocio tra i Looney Tunes ed il basket che, dopo Michael Jordan negli anni Novanta, questa volta avrà come protagonista la stella dell’NBA degli ultimi dieci anni.

Secondo Lebron James:

non si tratta di un sequel, il titolo infatti è A New Legacy. Ci sarà una partita di basket, e ci saranno degli esseri che sono al di fuori di questo mondo che faranno da rivali.

Si tratta di un qualcosa di più che un film per famiglie, è un film sull’essere genitori, che coinvolge me e mio figlio, e che riguarda la mia richiesta nei suoi confronti di giocare a basket, e di non avere veramente cura di ciò che è bravo a fare.

E ad un certo punto mio figlio si tirerà fuori da questa cosa, ed io cercherò di ricreare fiducia fra di noi. E ovviamente ci saranno Bugs Bunny, Lola, Taz e tutti gli altri.