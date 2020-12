Saldapress: i fumetti in uscita in libreria e fumetteria il 10 dicembre

Il 10 dicembre Saldapress propone per le fumetterie e per le librerie quattro volumi a fumetti improntati soprattutto sulla fantascienza.

Saldapress ha pronti per il 10 dicembre una serie di fumetti in uscita in libreria e fumetteria capaci di soddisfare tutti gli appassionati di storie di genere, soprattutto di fantascienza, provenienti sia dagli Stati Uniti che dall’Italia.

Sono quattro i fumetti che verranno distribuiti in libreria e fumetteria il 10 dicembre: parliamo di Relay – Realtà negata, del terzo volume di Outer Darkness, di Desolation Club e di Dietro le quinte di Alien.

Ecco tutti i dettagli.

Relay – Realta Negata

Immaginate di unire le menti di Philip K. Dick e Donny Cates, e di moltiplicare la potenza di quella fusione grazie al contributo di Zach Thompson e Andy Clarke.

Bene, vi siete appena immaginati Relay – Realtà negata (pagg. 144, cartonato, euro 19,90), il nuovo graphic novel sci-fi pubblicato negli USA da AfterShock e in Italia da saldaPress, in uscita il prossimo 10 dicembre.

L’assunto è semplice e potente: la verità non può essere raccontata, ma solo creata.

Siamo nel futuro. Un futuro in cui ogni pianeta è culturalmente unificato attraverso una struttura monolitica nota come Relay. Sebbene il gigantesco monumento abbia lo scopo di rendere uguali tutte le idee e uniformare le opinioni, sono in molti a sentire il desiderio di ribellarsi.

Jad Carter, un agente del Relay, deve mantenere la pace e agire da emissario per le nuove civiltà. Fin quando non incontra Hank Donaldson, il leggendario creatore del Relay. Quel giorno la sua idea della realtà e la sua concezione dell’universo vanno in frantumi…

Da un’idea – ispirata proprio dal maestro della fantascienza Philip K. Dick – del produttore cinematografico e televisivo Eric Bromberg e di Donny Cates (Venom, Thor, Redneck, The Ghost Fleet – Il convoglio fantasma), Zac Thompson (Cable, Lynn scende all’Inferno), Andy Clarke (Batman, Replica) e Dalibor Talajić (X-men) Relay – Realtà negata prova ad analizzare il nostro disperato presente, inventando un futuro possibile quanto temuto.

Un romanzo a fumetti che scava nel nostro presente con la maestria di un team di artisti di valore, che provano a mostrarci le contraddizioni e i paradossi della civilizzazione.

Outer Darkness vol.3

Dopo che sci-fi e horror si sono incontrati in Outer Darkness – la serie a fumetti scritta da John Layman, co-creatore della serie di culto Chew, e disegnata dal talentuosissimo Afu Chan –, lo stesso Layman ha deciso di dar vita a un clamoroso big-bang a fumetti.

John Layman e Rob Guillory, creatori di Chew, si riuniscono per la prima volta nel crossover più inaspettato di sempre! Tony Chu, detective dai poteri soprannaturali, capace di scoprire qualunque cosa assaggiando prove e indizi – di qualunque tipo – sale a bordo della Caronte, la nave comandata dal Capitano Joshua Rigg, protagonista di Outer Darkness.

Tutto questo accade in Outer Darkness vol. 3 – Cucina fusion (pagg. 80, euro 15,90), il nuovo capitolo delle avventure della Caronte e del suo capitano, che si mescolano con quelle del prodigioso detective Chu.

Il volume, in uscita come sempre per saldaPress giovedì 10 dicembre, promette di far collassare due universi narrativi e due linee spazio-temporali, regalando ai fan delle due serie – o anche di una sola delle due – una avventura unica nel suo genere.

E dunque, perché Tony si trova nel futuro? E cosa ci fa a bordo della Caronte? Ma soprattutto, come accetterà la sua presenza il Capitano Rigg?

Tutte domande alle quali risponderà giovedì 10 dicembre Cucina fusion, il terzo volume di Outer Darkness, disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.

Desolation Club vol. 1 e 2

Desolation Club ha un primato. In un solo anno, i due autori del fumetto pubblicato da saldaPress si sono aggiudicati i due premi di categoria nel corso di due edizioni consecutive di Lucca Comics & Games e Lucca Changes: nel 2019 Lorenzo Palloni è stato proclamato miglior sceneggiatore e nel 2020 Vittoria ‘VicMac’ Macioci miglior disegnatrice. Un doppio riconoscimento che sancisce l’importanza della serie in due volumi e dei suoi disegnatori.

Per suggellare questo doppio traguardo, per celebrarne l’importanza e permettere a chi si fosse perso i due volumi di collezionarli in una prestigiosa nuova edizione, saldaPress il 10 dicembre porta in libreria e in fumetteria Desolation Club – Cofanetto vol. 1 e 2 (euro 40) l’edizione definitiva dei due volumi raccolti in un elegante box, contenente anche una stampa autografata da Vittoria Macioci.

Desolation Club racconta una storia avvincente, adatta a lettori giovanissimi e adulti. E, più in generale, a tutti coloro che amano il grande fumetto.

Un giorno, all’improvviso e senza alcuna spiegazione, la gravità è scomparsa. Tutto ciò che non era ben ancorato al suolo è sparito nell’atmosfera. Milioni di oggetti, animali e persone non ci sono più.

In un attimo, il pianeta è cambiato. Cinquecento anni dopo, la Terra è un luogo ostile, privo di gravità e completamente desolato. Il genere umano, ormai mutato, sopravvive in sparute città sotterranee. Cinque adolescenti fuggono da una di queste città e da ciò che rimane della società. Vanno alla ricerca di una nuova casa ma, soprattutto, di un loro posto nel mondo, liberi da ogni vincolo e minacciati dalla nuova e violentissima natura che cresce sulla Terra.

Desolation Club è un racconto d’avventura in due parti, ma anche una riflessione sull’adolescenza e la libertà di scelta. Un fumetto che ha ottenuto riconoscimenti e che ora ha anche una edizione di pregio da proporre.

Desolation – Club vol. 1 e 2 è disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com da giovedì 10 dicembre.

Dietro le quinte di Alien

Il volume Dietro le quinte di Alien sarà composto da 336 pagine e sarà disponibile a 69 euro, ed a realizzarlo è stato J.W. Rinzler. Nato da un’idea dello scrittore Dan O’Bannon e diretto da Ridley Scott, Alien è un mix perfetto di horror e fantascienza, costruito attorno a una nuova icona della paura: lo xenomorfo immaginato dall’artista visionario H. R. Giger.

Su quel film, sulla sua genesi, sulle molteplici influenze esercitate dalla pellicola nei 40 anni successivi, sull’immaginario prodotto da Scott e Giger sono stati spesi fiumi di inchiostro e non solo.

Prodotto in occasione del 40esimo anniversario del film, Dietro le quinte di Alien è un elegante e prestigioso volume che, attraverso interviste inedite e rarissimi materiali iconografici provenienti dagli archivi della produzione, ricostruisce in modo unico ed emozionante la genesi di una pietra miliare del cinema, ancora oggi capace di affascinare e spaventare il pubblico di tutto il mondo.