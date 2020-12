Mamma ho perso l’aereo: la casa dei McCallister ricreata con il pan di zenzero

Le festività natalizie sono ufficialmente iniziate e come ogni anno in vista del 15 dicembre iniziano maratone cinematografiche con film a tema, addobbi eccentrici e molto altro ancora. Tra i modi per celebrare l’arrivo del Natale è sicramente originale quello della Disney, che ha chiesto alla food artist Michelle Wibowo di ricreare con il pan di zenzero la casa dei McCallister, famiglia protagonista della commedia Mamma ho perso l’aereo.

In occasione del trentesimo anniversario del film scritto da John Huges e diretto da Chris Columbus, l’artista ha ricreato la villa dove il piccolo Kevin ha dato del filo da torcere alla banda del rubinetto, ovvero i ladri Harry e Marv. La miniatura di casa McCallister misura 120 cm di larghezza e poco meno di 180 cm di lunghezza e presenta molti easter egg riguardanti il film.

Vi ricordiamo che i film di Mamma ho perso l’aereo sono disponibili su Disney+ e che al momento è in lavorazione un reboot. Protagonisti della nuova versione della commedia saranno Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney, Kenan Thompson, Ally Maki e Chris Parnell. La regia è di Dan Mazer e prodotto da Hutch Parker e Dan Wilson, mentre lo script è stato affidato a Streeter Seidell e Mikey Day. Un progetto che ha incontrato tutta l’insoddisfazione di Chris Columbus, che definito il remake inutile.