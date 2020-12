Friends lascia il catalogo di Netflix dal 31 Dicembre

Il momento tanto temuto dai fan della storica sitcom Friends è arrivato: dal 31 Dicembre lo show non sarà più sul catalogo di Netflix.

Tanto tuonò che piovve. Alla fine Friends lascerà per davvero il catalogo di Netflix e purtroppo la dolorosa separazione avverrà solamente tra pochi giorni, per la precisione il il 31 Dicembre 2020, ultimo giorno in cui sarà possibile guardare tutti gli episodi della serie sulla celebre piattaforma streaming.

La possibilità che la storica sitcom lasciasse il catalogo di Netflix era reale già l’anno scorso, quando con il lancio di HBO Max, Warner, che detiene i diritti per la ritrasmissione dello show, aveva deciso di rimuovere Friends dal catalogo di Netflix USA e di alcuni altri mercati internazionali.

In Italia però lo show era rimasto disponibile, probabilmente per questioni di accordi precedenti, e dato che in ogni caso il servizio streaming di WarnerMedia nel nostro paese non è ancora presente, per cui abbiamo potuto guardare la serie su Netflix per tutto il 2020.

Con le recenti dichiarazioni di Warner però, che sembra stia puntando a far espandere HBO Max con un probabile arrivo in Europa e in diversi altri paesi del mondo, anche l’Italia rientra tra i mercati che dovranno salutare Chandler, Joey, Ross, Rachel, Monica e Phoebe alla fine dell’anno, in attesa di rivederli nella tanto attesa reunion prevista per il 2021.

Insomma, se avete intenzione di fare l’ultimo, ennesimo rewatch, o se siete tra i pochi che non hanno mai visto la serie, questa è l’ultima chiamata per poterlo fare tramite Netflix.