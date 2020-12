Cruel Intentions: Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ricreano l’iconico bacio

Durante gli MTV Movie & TV Awards Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ha ricreato l’iconica scena del bacio di Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi.

Nel 1999 Sarah Michelle Gellar e Selma Blair erano protagoniste del film Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, cult diretto da Roger Kumble, in cui i loro personaggi erano protagonisti di un bacio divenuto iconico. In occasione degli MTV Movie & TV Awards le due attrici hanno ricreato la scena contestualizzandola al 2020 e quindi alla pandemia di coronavirus:

The only way to safely kiss your crush in 2020 💔 #MTVAwards pic.twitter.com/0Wev6h87e5 — Movie & TV Awards (@MTVAwards) December 7, 2020

Come si può vedere dal divertente video le due sono sedute ad un tavolo e si avvicinano lentamente per baciarsi, ma sono ostacolate da un vetro. Impossibilitate a baciarsi Sarah Michelle Gellar e Selma Blair invitano gli spettatori a stare al sicuro e chiedono al 2020 di finire presto.

Il film è ambientato nell’Upper East Side di New York e vede protagonisti un gruppo di ricchi studenti che passano le giornate divertendosi a plagiare le vite dei coetanei più deboli, inducendoli a compiere azioni contro la loro volontà. Kathryn e il fratellastro Sebastian trovano in Cecile la loro vittima. La sfida di Sebastian consiste nell’avere con l’ingenua ragazza un rapporto entro un determinato arco di tempo. Giudicando però la sfida troppo semplice, propone alla sorella come sfida Annette, figlia del preside della scuola che frequentano e nota per il suo rigore morale.

Kathryn accetta e dice al fratellastro che se vincerà la scommessa gli si concederà. Sebastian inizia così a sedurre la ragazza, ma nel mentre si innamora di Annette. Gelosa della relazione del fratello con Annette, Kathryn lo metterà in cattiva luce. Una decisione che avrà per i tre tragiche conseguenze.