Chainsaw Man: il manga si aggiudica il premio Kono Manga ga Sugoi

Il manga Chainsaw Man si è aggiudicato il premio Kono Manga ga Sugoi (Questo manga è favoloso!). L’opera scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto e pubblicata su Weekly Shonen Jump si è aggiudicata il premio annuale del contest per il miglior manga indetto dalla casa editrice Takarajimasha, per la categoria demografica maschile.

Il riconoscimento arriva a circa una settimana dalla conclusione del manga, infatti il 13 dicembre 2020 all’interno del numero 2 del 2021 del magazine Weekly Shonen Jump verrà pubblicato il capitolo conclusivo.

La serie vede protagonista il senzatetto ed orfano Denji. Il ragazzo fa amicizia con il Diavolo Motosega ed inizia a guadagnarsi da vivere cacciando diavoli per conto della Yakuza. La vita di Denji cambia completamente quando per salvarsi la vita stringe un patto con Pochita e diviene un ibrido umano-diavolo. Successivamente incontra Makima, ufficiale del reparto cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza, che lo arruola nella Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza, sezione sperimentale che mette alla prova l’impiego di diavoli non ostili nella lotta ai demoni. Qui Denji incontra altri cacciatori di demoni con i quali inizia a mettersi sulle tracce del terrificante Diavolo Pistola.