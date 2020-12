Chadwick Boseman: il post Twitter sulla sua morte è il più popolare del 2020

Twitter ha annunciato che il post che ha annunciato la morte di Chadwick Boseman è stato il più popolare ed il più retweettato di tutto il 2020. I numeri raggiunti dal post sono impressionanti: ci sono stati 2,1 milioni di retweet, 3,1 milioni di quote tweet, e 7,5 milioni di like.

Questo è il post.

Il tweet successivo che ha avuto più popolarità è stato quello di Barak Obama in ricordo di Kobe Bryant. Tra gli altri tweet più popolari c’è il video in cui Kamala Harris annunciava al telefono a Joe Biden la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti, ed anche il post di Macaulay Culkin sui suoi 40 anni.

Ultimamente è stato annunciato che Chadwick Boseman riceverà riconoscimenti postumi durante lo speciale più grande di tutti i tempi di MTV, e al 30° Gotham Independent Film Awards annuale. Sebbene l’attore sia meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo principale in Black Panther, ha anche ricevuto riconoscimenti per i ruoli in altri film come 42, Get On Up, Marshall e Da 5 Bloods.