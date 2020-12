Bloodshot: Vin Diesel annuncia il sequel del cinecomic?

Vin Diesel ha postato una foto su Instagram con un messaggio per i fan che sembra alludere ad un sequel di Bloodshot in sviluppo.

Un post su Instagram di Vin Diesel ha fatto drizzare le antenne dei fan, considerando che l’attore sembra aver annunciato il possibile sequel di Bloodshot. Nel post di Vin Diesel si annunciano grandi novità, e l’hashtag Bloodshot sembra far pensare proprio allo sviluppo del nuovo film sul supereroe dei fumetti Valiant.

Qui sotto il post con una foto action d’effetto.

View this post on Instagram

L’uscita di Bloodshot è stata pesantemente condizionata dalla pandemia e dalla chiusura delle sale cinematografiche. A fronte di un budget di 45 milioni il film ne ha incassati 29, ma nei primi giorni di programmazione negli Stati Uniti aveva ottenuto 10 milioni di dollari.

Questa è la sinossi del film tratto dai fumetti Valiant:

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.