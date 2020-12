The Crown: anche Helena Bonham Carter a favore di un disclaimer

Dopo il governo inglese, anche Helena Bonham Carter è a favore dell’inserimento di un disclaimer prima di The Crown.

La quarta stagione di The Crown è sotto i riflettori praticamente da quando è approdata sul catalogo di Netflix, per via del modo in cui racconta alcuni episodi accaduti soltanto pochi anni fa in maniera piuttosto controversa. Spesso il confine tra fatti e finzione è molto labile, e dati i temi trattati sia il governo inglese che adesso Helena Bonham Carter, si sono espressi a favore di un disclaimer iniziale, che specifichi appunto che si tratti di situazioni non realmente accadute.

Molti dei fan si sono infatti adirati contro Carlo e Camilla per via della storyline pricincipale della stagione, che è incentrata sulle prime fasi della relazione tra Carlo e Diana. E nonostante lo show non si sia mai posto come una rappresentazione al 100% accurata della storia del Regno di Elisabetta, spesso manca di far chiarezza su cosa sia realmente accaduto e cosa no.

Alcune storie ad esempio accadono in tempi più ristretti rispetto alla realtà, per accentuare l’effetto drammatico, ed ora che lo show si muove in un’epoca che molti degli spettatori hanno vissuto in prima persona, la cosa può diventare una preoccupazione.

La stessa storyline di Margaret Thatcher non è del tutto veritiera, dato che lo show sembra quasi implicare che il primo ministro affrontò la Guerra delle Falkland perché emotivamente sconvolta per via della scomparsa del figlio. Insomma, alla luce di tutte queste considerazioni, c’è chi considera necessario un disclaimer all’inizio degli episodi, tra cui proprio Helena Bonham Carter, che ha detto:

È una serie drammatizzata, e credo che abbiamo la responsabilità morale di dire “Aspettate ragazzi, questo non è un documentario, stiamo facendo una fiction. E sono due discorsi diversi”.

Voi come la vedete? Anche per voi va inserito un messaggio chiarificatore all’inizio?