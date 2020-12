Star Wars: il fantasma di Forza di Anakin poteva essere ne Gli Ultimi Jedi

Il regista Rian Johnson ha detto di aver considerato l’ipotesi di inserire il fantasma di Forza di Anakin Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Data l’ossessione di Kylo Ren per Darth Vader, uno dei più grandi difetti de Gli Ultimi Jedi è stato proprio quello di non aver menzionato l’origin story e la redenzione finale di Anakin Skywalker. Ciò nonostante, il fantasma di Forza di Anakin ha rischiato di essere incluso nel film, come raccontato dallo stesso regista Rian Johnson.

Il suo film è stato quello centrale nella trilogia, e ha spiegato come mai Luke Skywalker ha deciso di vivere da eremita, dopo il ruolo che ha giocato nella caduta di Ben Solo verso il Lato Oscuro e la susseguente nascita di Kylo Ren. Così un fan su Twitter ha chiesto al regista se fosse stata prevista la presenza di Anakin nel film, per convincere Luke ad accettare la richiesta d’aiuto. Ecco la risposta del regista:

Briefly for the tree burning scene, but luke’s relationship was with Vader not really anakin, which seemed like it would complicate things more than that moment allowed. Yoda felt like the more impactful teacher for that moment.

— Rian Johnson (@rianjohnson) December 1, 2020