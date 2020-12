Elliot Page: Netflix aggiorna i crediti dei film con l’attore

Dopo l’annuncio di ieri dell’attore, Netflix ha provveduto ad aggiornare i crediti dei film e delle serie TV in cui ha recitato Elliot Page.

Elliot Page nella giornata di ieri ha annunciato con un post che ha avuto una straordinaria rilevanza mediatica, di essere transgender, e ribadendo la sua volontà di essere noto appunto come Elliot e che gli altri si rivolgano a lui col pronome maschile. In base a ciò, Netflix ha già provveduto ad aggiornare i crediti relativi ai film e alle serie TV in catalogo nei quali ha recitato lo stesso attore.

Si tratta di The Umbrella Academy, Something in the Water, Tallulah e Tales of the City, nello specifico. Già ieri il colosso dello streaming aveva twittato in supporto all’attore, scrivendo “Orgogliosi del nostro supereroe! Ti amiamo Elliot! Non vediamo l’ora di vederti tornare nella terza stagione!” e confermando di fatto che Page interpreterà nuovamente Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy, anche se non è chiaro se la vicenda personale dell’attore influirà in qualche modo sull’attore, essendo il suo un personaggio femminile.

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤 — Netflix (@netflix) December 1, 2020

Oltre a Netflix stessa, anche IMDB ha provveduto ad aggiornare la pagina di Page. Insomma, complimenti a entrambi per la celerità e la sensibilità.