Elden Ring: il gioco sarebbe dovuto uscire nei primi mesi del 2021?

Secondo un insider, Elden Ring sarebbe dovuto uscire nei primi mesi del 2021, ma l’impatto della pandemia Covid-19 avrebbe costretto From Software a riorganizzare i lavori.

Secondo un insider di ResetEra, l’attesissimo Elden Ring sarebbe dovuto uscire a marzo del 2021. La pandemia Covid-19 avrebbe, però, costretto From Software a riorganizzare i lavori e di conseguenza ad accumulare un po’ di ritardo sulla tabella di marcia.

L’insider, ritenuto affidabile dai membri del noto forum, ha affermato che in realtà From Software e Bandai Namco non hanno mai avuto l’intenzione di pubblicare il gioco nel 2020 e che il 2021 sia sempre stato l’anno di lancio previsto per il gioco. La roadmap è indietro di circa 2/3 mesi sui tempi previsti e ciò vorrebbe dire che l’uscita del gioco dovrebbe ancora essere prevista per il 2021.

Se ciò fosse vero allora potremmo essere molto vicini ad un annuncio. Da qualche giorno, c’è chi pensa che Elden Ring potrebbe con molta probabilità fare la sua comparsa ai prossimi The Game Awards, in programma nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2020. Lo show di Jeoff Keighley ci permetterà finalmente di avere qualche nuova info sul gicoo? È ancora presto per dirlo, ma in tanti si augurano di veder finalmente rivelata la fatidica data.