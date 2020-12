Yuri on Ice the Movie: il sito ufficiale pubblica di nuovo il trailer

Il sito ufficiale di Yuri on Ice the Movie: Ice Adolescence, ha iniziato a trasmettere in streaming un teaser trailer per il film. Lo staff ha mostrato il video durante un evento di proiezione della serie anime televisiva originale nel gennaio 2019, ma non aveva mai caricato il video online prima d’ora.

L’account Twitter ufficiale di Yuri on Ice the Movie, ha pubblicato una dichiarazione sui progressi del film, in cui si afferma che la produzione del film è ancora in corso con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il film, ma lo staff ha dichiarato di non aver ancora raggiunto la fase in cui può annunciare la data di uscita.

Lo staff aveva annunciato a settembre 2019 che l’uscita del film avrebbe subito dei ritardi. L’annuncio in quel momento dichiarava che il film era stato ritardato per aumentare sostanzialmente il contenuto più di quanto inizialmente previsto.

Il film presenta il seguente staff:

Idea originale: Mitsurou Kubo x Sayo Yamamoto

Regia e storia: Sayo Yamamoto

Sceneggiatura e design del personaggio originale: Mitsurou Kubo

Coreografia di pattinaggio: Kenji Miyamoto

Character Design: Tadashi Hiramatsu

Musica: Taro Umebayashi, Taku Matsushiba

Produttore musicale: Keisuke Tominaga (PIANO)

Produzione dell’animazione: MAPPA

Lo staff ha annunciato il film nel lontano aprile 2017. La serie animata televisiva originale di 12 episodi è stata presentata in anteprima in Giappone nell’ottobre 2016 e Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming in contemporanea. Funimation ha anche trasmesso in streaming un doppiaggio in inglese e in seguito ha pubblicato la serie in DVD e Blu-ray nel febbraio 2018.

Non solo ha vinto il premio Best Animation of the Year al Tokyo Anime Award Festival del 2017, ma innumerevoli riconoscimenti ai primi Anime Awards di Crunchyroll, tra cui quello per la Scena più commovente, Migliore animazione e Anime dell’anno.